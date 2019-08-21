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Одесский облсовет избрал нового главу

Новости » Политика    21.08.2019 - 12:19
Одесский облсовет избрал нового главу
Фото: Сергей Паращенко (dumskaya.net)

Новым главой облсовета избран Сергей Паращенко

Новым главой Одесского областного совета избран представитель "Европейской солидарности" Сергей Паращенко. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Сообщается, что сегодня проходит внеочередная сессия Одесского облсовета, на которой избирали нового главу вместо Анатолия Урбанского, который избран нардепом в Верховную раду Украины. По результатам тайного голосования, главой облсовета стал Сергей Паращенко из "Европейской солидарности". За него проголосовали 55 депутатов, двое были против, один воздержался.

В марте 2019 года Паращенко был назначен первым замглавы Одесской ОГА, 10 апреля стал временно исполняющим обязанности главы ОГА, пока его не уволил президент Владимир Зеленский.

Напомним, на прошлой неделе внеочередная сессия Одесского областного совета, на которой изначально планировалось избрание нового главы, началась с драки. В частности, депутат и замглавы ОГА Виталий Свичинский обвинил фракции БПП и "Оппоблок" в сговоре при голосовании за нового главу и заблокировал трибуну, после чего произошла потасовка.

Отметим, Анатолий Урбанский был избран народным депутатом в округе № 143.

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