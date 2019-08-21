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Одеська облрада обрала нового голову

Новини » Політика    21.08.2019 - 12:19
Одеська облрада обрала нового голову
Фото: Сергій Паращенко (dumskaya.net)

Новим головою облради обрано Сергія Паращенка

Новим главою Одеської обласної ради обрано представника "Європейської солідарності" Сергія Паращенка. Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Повідомляється, що сьогодні проходить позачергова сесія Одеської облради, на якій обирали нового голову замість Анатолія Урбанського, якого обрано нардепом до Верховної ради України. За результатами таємного голосування, головою облради став Сергій Паращенко з "Європейської солідарності". За нього проголосували 55 депутатів, двоє були проти, один утримався.

У березні 2019 року Паращенко був призначений першим заступником голови Одеської ОДА, 10 квітня став тимчасово виконуючим обов'язки голови ОДА, доки його не звільнив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, минулого тижня позачергова сесія Одеської обласної ради, на якій спочатку планувалося обрання нового голови, почалася з бійки. Зокрема, депутат і заступник голови ОДА Віталій Свичинський звинуватив фракції БПП і "Оппоблок" у змові при голосуванні за нового голову і заблокував трибуну, після чого сталася бійка.

Зазначимо, Анатолій Урбанський був обраний народним депутатом в окрузі № 143.

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