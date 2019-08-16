Глава Одесского облсовета передумал увольняться

Фото: Анатолий Урбановский (silahromad.com.ua)

Урбановский передумал подавать в отставку

Глава Одесского областного совета Анатолий Урбановский решил отозвать свое заявление о досточном прекращении полномочий на занимаемой должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Как сообщается, такое решение Урбанский принял после перерыва на сессии, на которой пытались отправить в отставку заместителей главы облсовета Юрия Димчогло и Олега Радковского.

"Раз вы не можете меня провести (в отставку -, ред.), все депутаты хотят, чтобы я остался - я остаюсь. Не думал, что так феерично будете просить меня остаться на должности", - заявил Урбановский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Государственное бюро расследований проводит обыски в Одесском областном совете. Возле кабинета главы облсовета Анатолия Урбанского сидели сотрудники правоохранительных органов и никого не пропускали. По их словам, в кабинете проходил обыск.

Ранее утром 16 августа внеочередная сессия Одесского областного совета началась с драки. На сессии должны избрать нового главу вместо Урбанского, который избран в Верховную раду.

Отметим, глава Одесского областного совета Анатолий Урбанский был избран народным депутатом в округе №143.