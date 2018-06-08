Одесский НПЗ перейдет в госсобственность 11 июня 

Соответствующий документ подпишет Минэнергоугля и Фонд госимущества

Министерство энергетики и угольной промышленности, а также Фонд государственного имущества (ФГИ) планируют подписать документы, согласно которым Одесский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ) перейдет в собственность государства, в понедельник, 11 июня. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве.

"Низы подписали, а министерство (энергетики и угольной промышленности, - ред.) и Фонд госимущества - в понедельник", - сказал собеседник, добавив, что часть соответствующих документов была подписана около семи дней назад.

Стоит отметить, что для передачи НПЗ в управление ФГИ необходимо было провести инвентаризацию его имущественных комплексов.

Проектная мощность Одесского НПЗ по переработке нефтяного сырья составляет 2,8 млн тонн в год.

Напомним, в августе прошлого года Кабмин одобрил передачу Одесского НПЗ в управление Фонда госимущества.

Ранее Апелляционный суд Одесской области отказал в апелляции представителям Одесского нефтеперерабатывающего завода, таким образом предідущее решение Суворовского райсуда Одессі о конфискации завода в пользу государства вступило в силу.

До конфискации предприятие принадлежало беглому депутату времен экс-президента Виктора Януковича Сергею Курченко.