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Одеський НПЗ перейде в держвласність 11 червня

НовиниЕнергетика    08.06.2018 - 15:30
Фото: ОНПЗ (fenco.com.ua)
Фото: ОНПЗ (fenco.com.ua)

Відповідний документ підпише Міненерговугілля і Фонд держмайна

Міністерство енергетики та вугільної промисловості, а також Фонд державного майна (ФДМ) планують підписати документи, згідно з якими Одеський нафтопереробний завод (ОНПЗ) перейде у власність держави, у понеділок, 11 червня. Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді.

"Низи підписали, а міністерство (енергетики та вугільної промисловості, - ред.) та Фонд держмайна - в понеділок", - сказав співрозмовник, додавши, що частина відповідних документів була підписана близько семи днів тому.

Варто відзначити, що для передачі НПЗ в управління ФДМ необхідно було провести інвентаризацію його майнових комплексів.

Проектна потужність Одеського НПЗ з переробки нафтової сировини становить 2,8 млн тонн на рік.

Нагадаємо, в серпні минулого року Кабмін схвалив передачу Одеського НПЗ в управління Фонду держмайна.

Раніше Апеляційний суд Одеської області відмовив в апеляції представникам Одеського нафтопереробного заводу, таким чином предідущее рішення Суворовського райсуду Одес про конфіскацію заводу на користь держави набула чинності.

До конфіскації підприємство збіглому належала депутату часів екс-президента Віктора Януковича Сергію Курченко.

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Теги публікації: Одеса, ФГИ, ОПЗ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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