Одесский медин просит у Зеленского защиты от давления экс-чиновников Минздрава

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Коллектив университета обратился к президенту

Коллектив Одесского национального медицинского университета обратился к власти с просьбой защитить вуз от давления со стороны бывших должностных лиц Министерства здравоохранения. Об этом говорится в заявлении вуза, передает РБК-Украина со ссылкой на "Главком".

"Уже девять месяцев многотысячный коллектив вынужден работать в нечеловеческих условиях. Сторонники бывшего руководства Минздрава организовывают рейдерские захваты, нанимают титушек, дискредитируют и запугивают преподавателей и студентов, осуществляют постоянное давление, угрожают уничтожить университет и не выполняют решения судов. Минздрав до сих пор не подписал смету, в результате чего девять месяцев заблокирована выплата стипендий, зарплат и хозяйственная деятельность: университет не в состоянии оплачивать коммунальные услуги, покупать медикаменты для университетских клиник, осуществлять ремонтные работы", – говорится в обращении.

В вузе утверждают, что "начатый в прежней и.о. министра здравоохранения Уляной Супрун и ее командой беспредел продолжается и сегодня".

"Весь коллектив нашего университета ожидает, что после смены власти в стране обещания перестанут быть лишь обещаниями, издевательства над нашим университетом, наконец, прекратятся", – говорится в письме.

Обращение передали президенту Владимиру Зеленскому, главе комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаилу Радуцкому и министру здравоохранения Зоряне Скалецкой.