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Одеський медін просить у Зеленського захисту від тиску екс-посадовців МОЗ

Новини » Медицина    13.09.2019 - 17:44
Одеський медін просить у Зеленського захисту від тиску екс-посадовців МОЗ
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Колектив університету звернувся до президента

Колектив Одеського національного медичного університету звернувся до влади із проханням захистити виш від тиску з боку колишніх посадовців Міністерства охорони здоров’я. Про це йдеться у заяві ВНЗ, передає РБК-Україна з посиланням на "Главком".

"Уже дев'ять місяців багатотисячний колектив вимушений працювати в нелюдських умовах. Прибічники колишнього керівництва МОЗ організовують рейдерські захоплення, наймають тітушок, дискредитують та залякують викладачів і студентів, здійснюють постійний тиск, погрожують знищити університет і не виконують рішення судів. МОЗ досі не підписало кошторис, у результаті чого дев'ять місяців заблокована виплата стипендій, зарплат і господарська діяльність: університет не в змозі оплачувати комунальні послуги, купувати медикаменти для університетських клінік, здійснювати ремонтні роботи", – ідеться у зверненні.

У виші стверджують, що "розпочате колишньою в.о. міністра охорони здоров'я Уляною Супрун та її командою беззаконня продовжується і сьогодні".

"Весь колектив нашого університету очікує, що після зміни влади у країні обіцянки перестануть бути лише обіцянками, знущання над нашим університетом нарешті припиняться", – ідеться в листі.

Звернення передали президенту Володимиру Зеленському, голові комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайлу Радуцькому й міністру охорони здоров'я Зоряні Скалецькій.

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