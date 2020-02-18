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Одесских полицейских взяли под стражу за пытки над человеком

Новости » Происшествия     18.02.2020 - 10:44
Одесских полицейских взяли под стражу за пытки над человеком
Иллюстративное фото (flickr.com/national.police RU)

Полицейским грозит от 5 до 10 лет тюрьмы

Заводским судом города Николаева двое сотрудников полиции Одесской области взяты под стражу, их подозреваются в пытках по отношению к человеку. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сообщается, что оба правоохранителя на данный момент находятся под стражей. В случае доказательства их вины им грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуроры сообщили начальнику следственного отделения одного из территориальных подразделений полиции в Одесской области, а также следователю этого же подразделения о подозрении в совершении пыток. Полицейские силой препятствовали вывозу из районной в областную больницу человека, который был в крайне тяжелом состоянии.

Также РБК-Украина писало, что в конце января ГБР завершило досудебное расследование по факту избиения людей полицейскими отдела Киевского отдела полиции в г. Одессе. Во время патрулирования железнодорожного вокзала в Одессе, полицейские незаконно задержали двух людей и против их воли доставили в опорный пункт полиции, где "выбивали" признания в краже золотой цепочки. В начале февраля их отстранили от должностей.

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