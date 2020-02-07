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Начальнику следственного отдела полиции Одесской области объявили подозрение в пытках

Новости » Происшествия     07.02.2020 - 13:25
Начальнику следственного отдела полиции Одесской области объявили подозрение в пытках
Иллюстративное фото (flickr.com/national.police RU)

Полицейские силой препятствовали вывозу из районной в областную больницу человека, который был в крайне тяжелом состоянии

Прокуроры специализированного подразделения по противодействию пыткам Офиса генерального прокурора сообщили начальнику следственного отделения одного из территориальных подразделений полиции в Одесской области, а также следователю этого же подразделения о подозрении в совершении пыток. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В ходе следствия установлено, что полицейские силой препятствовали в течение нескольких часов вывозу из районной в областную больницу человека, который находился в крайне тяжелом состоянии и требовал немедленного хирургического вмешательства.

"Сотрудники полиции объясняли свои действия якобы необходимостью отобрать образцы крови для оценки состояния его опьянения. При этом врачи сообщили им, что образцы уже были отобраны в присутствии следователя, и состояние алкогольного опьянения не подтвердилось", - говорится в сообщении.

Впрочем, полицейские не позволяли врачам вывести пострадавшего из реанимационного отделения, затем не позволяли скорой выехать за пределы больницы, и в конце концов, применяя физическую силу вытащили больного из скорой, надели наручники и затащили обратно в больницу, потребовав от врачей повторно отобрать у потерпевшего кровь для анализа.

"Учитывая продолжительность таких действий, а также крайне тяжелое состояние пациента, опираясь на практику Европейского суда по правам человека, согласно которой непредоставление медицинской помощи при наличии угрожающих жизни обстоятельствах является пыткой, такие действия сотрудников полиции были квалифицированы прокурорами Офиса Генерального прокурора именно как пытки", - говорится в сообщении.

Напомним, Заводским судом города Николаева отстранены от должностей двое сотрудников полиции Одесской области, которые подозреваются в безосновательном применении насилия к лицу при задержании.

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