Одеських поліцейських взяли під варту за тортури над людиною

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Поліцейським загрожує від 5 до 10 років в'язниці

Заводським судом міста Миколаєва двоє співробітників поліції Одеської області взято під варту, їх підозрюються тортури по відношенню до людини. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що обидва правоохоронця на даний момент перебувають під вартою. У разі доказу їх провини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокурори повідомили начальнику слідчого відділення одного з територіальних підрозділів поліції в Одеській області, а також слідчого цього ж підрозділу про підозрі у скоєнні тортур. Поліцейські силою перешкоджали вивезенню з районної в обласну лікарню людини, який був у вкрай важкому стані.

Також РБК-Україна писало, що в кінці січня ДБР завершило досудове розслідування за фактом побиття людей поліцейськими відділу Київського відділу поліції р. в Одесі. Під час патрулювання залізничного вокзалу в Одесі, поліцейські незаконно затримали двох людей і проти їх волі доставили в опорний пункт поліції, де "вибивали" зізнання у крадіжці золотого ланцюжка. На початку лютого їх відсторонили від посад.