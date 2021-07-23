UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На одесских пляжах временно не рекомендуют купаться: названа причина

Автор: Анастасия Рокитна

Последствия от ливня в Одессе ощущаются до сих пор. На городских пляжах временно не рекомендуют купаться.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Одесского городского совета.

По результатам исследований проб морской воды, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей.

"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, которые передаются водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения",- говорится в сообщении.

Напомним, вчера ливень накрыл Мариуполь. В городе затопило дороги и тротуары, ряд электроподстанций был обесточен.

Вместе с тем, Одессу ночью накрыл мощный ливень.

Из-за ухудшения погоды в работе транспорта Одессы произошел сбой.

Читайте РБК-Украина в Google News
пляж