Мариуполь залило водой: движение транспорта ограничили, свет отключили
Сегодня кроме Одессы, ливень накрыл Мариуполь. В городе затопило дороги и тротуары, ряд электроподстанций был обесточен.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на mrpl.city.
С самого утра спасательная аварийно-водолазная служба горсовета перешла в режим повышенной готовности к ЧС природного характера.
Некоторые коммунальные автобусы Мариуполя временно изменили маршрут движения из-за скопления воды на дорогах. А водители троллейбусов и трамваев были вынуждены остановить транспортные средства.
На пересечении улиц Казанцева и Митрополитской забита ливневка. Стремительный поток воды несся по склону, не давая водителям дойти до своих автомобилей.
В результате непогоды местные жители остались без света.
В пресс-службе полиции Донецкой области сообщили, что из-за сильного ливня временно невозможно движение через улицу Седьмой проезд, Торговая, на перекрестке "5-ти дорог", под мостом по улице Громовой, ЖМР Кирова.
Фото: ливень накрыл Мариуполь (mrpl)
Напомним, на этой неделе в Украине идут сильные дожди. В частности, Одессу ночью накрыл мощный ливень.
Из-за ухудшения погоды в работе транспорта Одессы произошел сбой.