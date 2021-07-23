На одеських пляжах тимчасово не рекомендують купатися: названо причину

Наслідки від зливи в Одесі відчуваються досі. На міських пляжах тимчасово не рекомендують купатися.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Одеської міської ради.
За результатами досліджень проб морської води, велика кількість поверхневих вод потрапила до акваторії міських пляжів.
"З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора злива накрила Маріуполь. У місті затопило дороги та тротуари, ряд електропідстанцій було знеструмлено.
Разом з тим, Одесу вночі накрила потужна злива.
Через погіршення погоди в роботі транспорту Одеси стався збій.