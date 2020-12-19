Одесские таможенники изъяли крупную партию кокаина на 12 млн долларов

Фото: наркотики находились в контейнере с бананами (facebook.com)

Одесские таможенники на пункте пропуска в Старокозачьем изъяли 54 кг кокаина. Стоимость изъятого на "черном рынке" оценивается в более чем 12 млн долларов.

Об этом говорится на странице Одесской таможни в Facebook.

"В ночь, когда по традиции Святой Николай разносит подарки послушным детям, контрабандисты лишились 54 кг кокаина. В пункте пропуска "Староказачье - Тудора". Именно здесь во время совместного осмотра в технологических отверстиях со стороны холодильного агрегата было обнаружено 46 свертков, завернутых в серебристую пластиковую пленку, общим весом 54 кг", - говорится в сообщении таможенников.

По словам заместителя начальника Одесской таможни Дениса Пудрика операция проводилась совместно с представителями УСБУ в Одесской области и пограничниками под процессуальным руководством Одесской прокуратуры.

"Наркотики находились в контейнере с бананами, который прибыл из Южной Америки и следовал транзитом в Республику Молдова с последующим перемещением в Европу", - сообщил РБК-Украина Денис Пудрик.

Оперативное видео #Одеська_митниця_Держмитслужби по выявлению 54 кг наркотического средства и проведения тест-анализа, который подтвердил что в серебристых пакетах - кокаин. Posted by Одесская таможня Гостаможслужбы on Saturday, December 19, 2020

Экспресс-тест на месте подтвердил, что это кокаин. На наркотик также сработала служебная собака таможенников.

"Стоимость изъятого наркотика по ценам "черного рынка" составляет 12 миллионов долларов США", - добавил Денис Пудрик.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по статье 305 Уголовного кодекса Украины.

В целом же, в течение последних месяцев одесскими таможенниками из теневого наркооборота изъято 350 кг кокаина и 750 кг каптагона.

Напомним, 18 декабря сообщалось, что Одесская таможня совместно с управлением собственной безопасности Гостаможслужбы обнаружили незадекларированные мобильные аксессуары на сумму свыше 10 млн грн.

В ноябре стоимость реально изъятых предметов таможенных правонарушений на Одесской таможне выросла вдвое и составила более 60 млн грн.

Ранее в интервью РБК-Украина Денис Пудик сообщал, что летом было изъято почти 600 тысяч пачек контрабандных сигарет, скрытых внутри коробов с чаем из Грузии.