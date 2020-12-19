Одеські митники вилучили велику партію кокаїну на 12 млн доларів

Фото: наркотики знаходилися у контейнері з бананами (facebook.com)

Одеські митники на пункті пропуску в Старокозачому вилучили 54 кг кокаїну. Вартість вилученого на "чорному ринку" оцінюється в понад 12 млн доларів.

Про це йдеться на сторінці Одеської митниці у Facebook.

"В ніч, коли за традицією Святий Миколай розносить подарунки чемним дітям, контрабандисти позбулися 54 кг кокаїну. У пункті пропуску "Старокозаче - Тудора". Саме тут під час спільного огляду у технологічних отворах з боку холодильного агрегату було виявлено 46 пакунків, загорнутих у сріблясту пластикову плівку, загальною вагою 54 кг", - йдеться в повідомлені митників.

За словами заступника начальника Одеської митниці Дениса Пудрика операція проводилася спільно з представниками УСБУ в Одеській області та прикордонниками під процесуальним керівництвом Одеської прокуратури.

"Наркотики знаходилися у контейнері з бананами, який прибув з Південної Америки та прямував транзитом до Республіки Молдова з подальшим переміщенням до Європи", - повідомив РБК-Україна Денис Пудрик.

Оперативне відео #Одеська_митниця_Держмитслужби щодо виявлення 54 кг наркотичного засобу та проведення тест-аналізу, який підтвердив що у сріблястих пакунках - кокаїн. Posted by Одеська митниця Держмитслужби on Saturday, December 19, 2020

Експрес-тест на місці підтвердив, що це кокаїн. На наркотик також спрацювала службова собака митників.

"Вартість вилученого наркотику за цінами "чорного ринку" становить 12 мільйонів доларів США", - додав Денис Пудрик.

Наразі тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за статтею 305 Кримінального кодексу України.

В цілому ж, протягом останніх місяців одеськими митниками із тіньового наркообігу вилучено 350 кг кокаїну та 750 кг каптагону.

Нагадаємо, 18 грудня повідомлялось, що Одеська митниця спільно з управлінням власної безпеки Держмитслужби виявили незадекларовані мобільні аксесуари на суму понад 10 млн грн.

У листопаді вартість реально вилучених предметів митних правопорушень на Одеській митниці зросла вдвічі і склала понад 60 млн грн.

Раніше в інтерв’ю РБК-Україна Денис Пудик повідомляв, що літом було вилучено майже 600 тисяч пачок контрабандних сигарет, прихованих всередині коробів з чаєм з Грузії.