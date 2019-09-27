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В Одессе эвакуировали суд после звонка о минировании

Новости » Происшествия    27.09.2019 - 13:13
В Одессе эвакуировали суд после звонка о минировании
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В полицию поступила информация о заминировании Малиновского районного суда

В Одессе эвакуировали Малиновский суд после звонка о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

По информации правоохранителей, все работники и посетители суда были эвакуированы, а на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели.

"Сегодня, в 11:40 на спецлинию 102 поступило анонимное сообщение о том, что Малиновский районный суд, расположенный по адресу: ул. В. Стуса, 1а, заминировано", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно полиция проверяла сообщение о минировании суда в Одессе. В полицию поступила информация о заминировании здания Суворовского районного суда.

Как сообщало РБК-Украина, 18 сентября, перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва. Движение на мосту было полностью перекрыто в обоих направлениях. Взорвать мост угрожал 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько. Его задержали.

Кроме того, 20 сентября полиция Киева проверяла сообщение о минировании жилых домов, медицинских учреждений, детских садов, торговых центров и мостов. Подобные массовые сообщения о минировании поступали в полицию также 18 и 19 сентября.

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