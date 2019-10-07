В Одесі "замінували" Приморський суд

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Анонімне повідомлення про замінування надійшло о 15:39

В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Приморського районного суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу обласної поліції.

Як повідомляється, сьогодні, 7 жовтня, о 15:39 у поліцію надійшло анонімне повідомлення про загрозу вибуху в Приморському районному суді на вулиці Балківській.

На місце події працюють слідчо-оперативна група, експерти вибухотехнічного управління, кінологів і працівників служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у вівторок, 1 жовтня, в Одесі надійшло повідомлення про мінування Апеляційного суду Одеської області та Малиновського районного суду. Всіх відвідувачів і співробітників евакуювали. На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи і рятувальники.

Крім того, в Одесі 27 вересня провели евакуацію співробітників і відвідувачів Малиновського районного суду після дзвінка про мінування. На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи і рятувальники.