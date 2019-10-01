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В Одессе эвакуировали два суда из-за сообщения о минировании

Новости » Происшествия    01.10.2019 - 16:29
В Одессе эвакуировали два суда из-за сообщения о минировании
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Сообщение на спецлинию поступило в 15:00

В Одессе во вторник, 1 октября, в полицию поступило анонимное сообщение о минировании двух судов города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, в 15:00 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что Апелляционный суд Одесской области и Малиновский районный суд заминированы.

Все работники и посетители заведений были эвакуированы.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе 27 сентября эвакуировали Малиновский суд после звонка о минировании. Все работники и посетители суда были эвакуированы, а на месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Кроме того, 20 сентября полиция Киева проверяла сообщение о минировании жилых домов, медицинских учреждений, детских садов, торговых центров и мостов. Подобные массовые сообщения о минировании поступали в полицию также 18 и 19 сентября.

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