В Одессе "заминировали" несколько зданий

Во вторник, 26 ноября, специалисты ищут взрывчатку в нескольких зданиях социального и жилого фонда после сообщения о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в полицию поступило анонимное сообщение, - медицинские учреждения, торговые центры и жилые дома.

"В настоящее время указанное сообщение проверяется следственно-оперативными группами, взрывотехниками и спасателями", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в столице временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала из-за анонимного сообщения о минировании. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Также РБК-Украина писало, что за 10 месяцев 2019 года поступило 150 ложных сообщений об установлении взрывчатки на объектах "Укрзализныци". Чаще всего поступали сообщения о минировании вокзалов Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья. Также в этом году "минировали" вокзалы в Мукачево, Мариуполе, Каменец-Подольском, Дубне, станции Днепр-Лоцманская.

Кроме этого сообщалось, что 11 ноября, была проведена эвакуация около 500 пассажиров поезда "Бахмут-Львов" из-за сообщения о минировании.