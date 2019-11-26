В Одесі "замінували" кілька будівель

У вівторок, 26 листопада, фахівці шукають вибухівку у декількох будівлях соціального та житлового фонду після повідомлення про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Серед об'єктів, про можливий вибух на яких сьогодні в поліцію надійшло анонімне повідомлення, - медичні установи, торгові центри та житлові будинки.

"Наразі зазначене повідомлення перевіряється слідчо-оперативними групами, вибухотехніками та рятувальниками", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у столиці тимчасово обмежили роботу Центрального залізничного вокзалу через анонімне повідомлення про мінування. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуювали. Об'єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Також РБК-Україна писало, що за 10 місяців 2019 року надійшло 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухівки на об'єктах "Укрзалізниці". Найчастіше надходили повідомлення про замінування вокзалів Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова і Запоріжжя. Також в цьому році "мінували" вокзали в Мукачево, Маріуполі, Кам'янець-Подільському, Дубні, станції Дніпро-Лоцманська.

Крім цього повідомлялося, що 11 листопада, була проведена евакуація близько 500 пасажирів поїзда "Бахмут-Львів" через повідомлення про мінування.