Из-за "минирования" поезда Бахмут-Львов эвакуировали около 500 человек

Фото: обыск поезда (facebook.com/police.polt)

После проверки взрывоопасные предметы не были обнаружены

В понедельник, 11 ноября, была проведена эвакуация около 500 пассажиров поезда "Бахмут-Львов" из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Полтавской области.

Как сообщили в полиции, около 7:50 поступило анонимное сообщение о том, что в поезде, который находился на станции "Полтава-Киевская" и следовал в Киев, находится бомба.

"Информация о "минировании" поезда сообщением "Бахмут-Львов" не подтвердилась. Полиция "бомбу" не выявила. С целью проведения специальных мероприятий эвакуировали около полутысячи человек", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 11 ноября около 11:00 в Полтавской области на станции "Миргород" неизвестный сообщил о минировании поезда "Харьков-Киев". После обследования поезда в полиции сообщили, что взрывоопасных предметов не было обнаружено.

Также сообщалось, что в Харькове сообщили о минировании трех судов на проспекте Правды, 5, проспекте Независимости, 13 и площади Героев Небесной Сотни, 36.