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В Одессе "заминировали" больницу

Новости » Происшествия    23.09.2019 - 11:17
В Одессе "заминировали" больницу
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Пациентов и работников больницы эвакуировали

Полиция проверяет информацию о заминировании лечебного учреждения в Одессе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

Сообщение о заминировании объекта, расположенного в Приморском районе города, поступило сегодня в полицию в 09:50.

По данным СМИ, "заминирован" госпиталь на улице Пироговской. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спасатели и взрывотехники, работников заведения и пациентов эвакуируют.

Напомним, 23 сентября во Львове полиция проверяет сообщение о минировании медицинского учреждения на улице Лычаковской. Отметим, что на улице Лычаковской во Львове, в частности, расположен военно-медицинский клинический центр Западного региона.

По указанному в сообщении адресу, как указано, выехала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинологи и специалисты других служб.

Также РБК-Украина сообщало, что на прошлой неделе в Киеве три дня подряд сообщали о минировании зданий. Полиция Киева проверяла сообщение о минировании жилых домов, медицинских учреждений, детских садов, торговых центров и мостов. Информация не подтвердилась.

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