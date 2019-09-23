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Во Львове ищут взрывчатку в медицинском учреждении

Новости » Происшествия    23.09.2019 - 10:42
Во Львове ищут взрывчатку в медицинском учреждении
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинологи

Полиция проверяет сообщение о минировании медицинского учреждения на улице Лычаковской во Львове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию города.

Отметим, что на улице Лычаковской во Львове, в частности, расположен военно-медицинский клинический центр Западного региона.

"Анонимное сообщение о заминировании медицинского учреждения, расположенного на улице Лычаковской во Львове, поступило в полицию сегодня, 23 сентября, около 8:15", - говорится в сообщении.

По указанному в сообщении адресу, как указано, выехала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинологи и специалисты других служб.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве три дня подряд сообщали о минировании зданий. Информация не подтвердилась.

Кроме того, в среду, 18 сентября, перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва. Как сообщалось городов хотел взорвать бывший служащий батальона обеспечения Сил специальных операций Алексей Белько. Полиция его задержала, а суд через день арестовал на два месяца.

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