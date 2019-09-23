В Одесі "замінували" лікарню

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Пацієнтів та працівників лікарні евакуювали

Поліція перевіряє інформацію про замінування лікувального закладу в Одесі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції області.

Повідомлення про замінування об'єкта, розташованого в Приморському районі міста, надійшло сьогодні в поліцію 09:50.

За даними ЗМІ, "замінований" госпіталь на вулиці Пироговській. На місці події працює слідчо-оперативна група, рятувальники та вибухотехніки, працівників закладу та пацієнтів евакуювали.

Нагадаємо, 23 вересня у Львові поліція перевіряє повідомлення про замінування медичного закладу на вулиці Личаківській. Зазначимо, що на вулиці Личаківській у Львові, зокрема, розташований військово-медичний клінічний центр Західного регіону.

За вказаною в повідомленні адресою, як зазначено, виїхала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи та спеціалісти інших служб.

Також РБК-Україна повідомляло, що минулого тижня в Києві три дні поспіль повідомляли про мінування будівель. Поліція Києва перевіряла повідомлення про мінування житлових будинків, медичних установ, дитячих садків, торгових центрів і мостів. Інформація не підтвердилася.