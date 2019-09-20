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В Киеве третий день подряд сообщают о массовом минировании

Новости » Происшествия    20.09.2019 - 15:05
В Киеве третий день подряд сообщают о массовом минировании
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Полиция проверяет информацию о массовом минировании в Киеве

В пятницу, 20 сентября, полиция Киева проверяет сообщение о минировании жилых домах, медицинских учреждениях, детских садах, торговых центрах и мостах. Об этом РБК-Украина сообщили в Национальной полиции.

Как сообщается, сообщение поступило на почту Нацполиции.

"Сегодня поступило письмо на электронный адрес Нацполиции с сообщением о заминировании ряда объектов. Перечень очень содержательный. Проводится проверка", - сообщили в Нацполиции

В пресс-службе добавили, что информации о заминировании Офиса президента, Кабмина и ВРУ не поступало.

"Ни одного объекта в центре города нет", - добавили в полиции.

При этом, в СМИ появился перечень адресов и объектов, которые были заявлены в сообщении. Сообщается о бомбах в жилых домах на проспекте Генерала Ватутина, 3а, улице Привокзальная, 2а, переулке Богдана Хмельницкого, 4, переулке Яновского, 4б, улице Кемеровская, 67, улице Антоновича, 66, улице Кудряшова, 15, улице Боголюбова, 31, улице Пчелки, 5, на Московской площади, 3, улице Николая Закревского, 95а, переулке Ахтырский, 4, проспекте Победы, 67, улице Марины Расковой, 19.

Также по данным СМИ, в сообщении заявлены киевские роддомы (№1, №2, №3, №5, №6), городские клинические больницы №4 и №5 и Онкологический центр городская клиническая больница №11. Детсады - "Планета детства", Baby Star, "Аристотель", "Монтессори", "Орленок", "Осокорки", "Подснежники", "Лесной звоночек", "Радуга", "Ромашка", "Гроно".

Также сообщено про "минирование" торговых цетров Gulliver, Ocean Plaza, Globus, Retroville, Метроград, Комод, ЦУМ, Art Mall, Проспект, Караван, Метрополис, Квадрат, Аркадия, Dream Town, Лимон, New Way, Rive Gauche, Магеллан, Атмосфера, Променада и Украина.

Напомним, 19 сентября в Киеве проверяли информация о минировании 11 детских садиков, восемь медицинский учреждений, 20 жилых домов, столичные мосты, одно дипломатическое и семь государственных учреждений и 22 торгово-развлекательных центров (ТРЦ).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в среду, 18 сентября, перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва. Мужчина угрожал взорвать мост. Им оказался 42-летний выходец из Крыма, бывший служащий батальона обеспечения Сил специальных операций Алексей Белько.

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