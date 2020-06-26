ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одесі закрили пляж через витік палива з танкера "Делфі"

Новини » Суспільство     26.06.2020 - 17:13
В Одесі закрили пляж через витік палива з танкера "Делфі"
Фото: затонулий танкер (facebook.com/AndriyMalovany)

Пляж "Дельфін" закрили для відпочивальників

В Одесі для відпочивальників закрили пляж "Дельфін". Рішення прийнято у зв'язку з триваючим витоком палива із затонулого танкера і забрудненням моря.

Про це йдеться в повідомленні міської ради Одеси.

Повідомляється, що вчора міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила ввести додаткові заходи безпеки на території пляжу "Дельфін" і закрила його для відпочивальників.

У мерії додали, що в районі траверсів 10 та 10а пляжу "Дельфін" перевищена концентрація нафтопродуктів і забруднення води.

Як пишуть одеські ЗМІ, раніше пляж вже обнесли сіткою, однак це не зупинило відпочивальників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що затонулий в Одесі танкер зможуть прибрати не раніше вересня; за попередніми розрахунками, для його підняття і транспортування необхідно понад два місяці.

Цього тижня в районі затонулого танкера "Делфі" знову зафіксували забруднення, внаслідок розливу нафтопродуктів концентрація перевищувала норму більш ніж у шістнадцять разів; протягом двох днів вміст палива у воді істотно знизився.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Одесатуризмпляжтанкер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся