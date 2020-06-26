В Одесі закрили пляж через витік палива з танкера "Делфі"

Фото: затонулий танкер (facebook.com/AndriyMalovany)

Пляж "Дельфін" закрили для відпочивальників

В Одесі для відпочивальників закрили пляж "Дельфін". Рішення прийнято у зв'язку з триваючим витоком палива із затонулого танкера і забрудненням моря.

Про це йдеться в повідомленні міської ради Одеси.

Повідомляється, що вчора міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила ввести додаткові заходи безпеки на території пляжу "Дельфін" і закрила його для відпочивальників.

У мерії додали, що в районі траверсів 10 та 10а пляжу "Дельфін" перевищена концентрація нафтопродуктів і забруднення води.

Як пишуть одеські ЗМІ, раніше пляж вже обнесли сіткою, однак це не зупинило відпочивальників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що затонулий в Одесі танкер зможуть прибрати не раніше вересня; за попередніми розрахунками, для його підняття і транспортування необхідно понад два місяці.

Цього тижня в районі затонулого танкера "Делфі" знову зафіксували забруднення, внаслідок розливу нафтопродуктів концентрація перевищувала норму більш ніж у шістнадцять разів; протягом двох днів вміст палива у воді істотно знизився.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна