В Одессе задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на отделения почты

В Одессе столичные правоохранители задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на отделения почты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение пресс-службы Нацполиции.

Отмечается, что молодой человек, угрожая оружием работникам учреждения, забирал из кассы деньги и убегал. Последний раз "добычей" преступника стали 20 тысяч гривен, которыми он завладел по аналогичному сценарию в Киеве.

"Работники криминальной полиции Киева задержали серийного разбойника, который совершил нападения на отделение почтовой связи. Правонарушителю - 22 года, из которых четыре он уже находился в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. Злоумышленник вышел на свободу лишь несколько месяцев назад и уже совершил два разбойных нападения в городе Киеве. Он был задержан в Одессе, у него изъято оружие, из которого он совершал преступления на территории столицы", - говорится в сообщении.

По словам начальника киевской полиции, есть информация, что он причастен к подобным преступлениям в Харькове, Днепре, Одессе и Николаеве.

Установлено, что вещи для совершения преступления фигурант хранил в камере хранения на железнодорожном вокзале в Одессе. Во время неотложного обыска правоохранители обнаружили и изъяли оттуда предмет, похожий на пистолет, маски, а также одежду, в которой он совершал нападения. Все вещи направили на проведение экспертного исследования.

"Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 187 Уголовного кодекса Украины, это - разбой. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас следователи согласовали с процессуальными руководителями ходатайство об избрании нападающему меры пресечения", - добавили в ведомстве.

Напомним, полиция Киева открыла уголовные производства за совершение противоправных действий в отношении стражей порядка при исполнении служебных обязанностей.

Также сотрудники Службы безопасности Украины задержали во Львовской области участников организованной группировки, которых подозревают в причастности к ряду резонансных преступлений в разных регионах Украины и за рубежом.