В Одесі затримали підозрюваного у серії розбійних нападів на відділення пошти

В Одесі столичні правоохоронці затримали підозрюваного у серії розбійних нападів на відділення пошти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомлення прес-служби Нацполіції.

Зазначається, що молодик, погрожуючи зброєю працівникам установи, забирав з каси гроші та втікав. Останнього разу "здобиччю" правопорушника стали 20 тисяч гривень, якими він заволодів за аналогічним сценарієм у Києві.

"Працівники кримінальної поліції Києва затримали серійного розбійника, котрий скоїв напади на відділення поштового зв'язку. Правопорушнику - 22 роки, з яких чотири він вже перебував у місцях позбавлення волі за вчинення аналогічних злочинів. Зловмисник звільнився лише кілька місяців тому і вже здійснив два розбійних напади у місті Києві. Його було затримано в Одесі та вилучено зброю, з якої він вчиняв злочини на території столиці", - йдеться у повідомленні.

За словами начальника київської поліції, є інформація, що він причетний до подібних злочинів у Харкові, Дніпрі, Одесі та Миколаєві.

Встановлено, що речі для скоєння злочину фігурант зберігав у камері схову на залізничному вокзалі в Одесі. Під час невідкладного обшуку правоохоронці виявили та вилучили звідти предмет, схожий на пістолет, маски, а також одяг, у якому він вчиняв напади. Усі речі направили на проведення експертного дослідження.

"Правопорушнику повідомлено про підозру у скоєні злочину, передбаченого частиною третьою статті 187 Кримінального кодексу України, це - розбій. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі узгодили з процесуальними керівниками клопотання про обрання нападнику запобіжного заходу", - додали у відомстві.

Нагадаємо, поліція Києва відкрила кримінальні провадження за вчинення протиправних дій відносно правоохоронців при виконанні службових обов’язків.

Також співробітники Служби безпеки України затримали у Львівській області учасників організованого угруповання, яких підозрюють у причетності до низки резонансних злочинів у різних регіонах України і за кордоном.