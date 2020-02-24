ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ задержала участников группировки, причастных к резонансным преступлениям

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 10:35
СБУ задержала участников группировки, причастных к резонансным преступлениям
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Участники группировки могут быть причастны к вымогательству, разбойным нападениям, похищениям людей и заказных убийствах

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали во Львовской области участников организованной группировки, которых подозревают в причастности к ряду резонансных преступлений в разных регионах Украины и за рубежом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что в состав группировки входят представители криминалитета, ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления.

"Деятельность организации координирует один из известных в Украине "воров в законе". Участники группировки также имеют тесные связи с транснациональными преступными группами", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что двух участников группировки задержали во время передачи им 2 тысяч долларов от предпринимателя, у которого те, по заказу европейского бизнесмена, выбивали несуществующий долг в размере 10 тысяч долларов.

"В ходе обысков по местам проживания участников группы изъято огнестрельное и холодное оружие, которое злоумышленники вероятно применяли во время преступной деятельности. Кроме того, правоохранители обнаружили большое количество свидетельств о смерти, документы посторонних лиц на недвижимость, долговые расписки на сотни тысяч долларов, а также черновые записи по сделкам с незаконной добычей янтаря и майнинговую "ферму", - отметили в спецслужбе.

На данный момент открыто дело по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Проверяется причастность группировки к совершению ряда громких преступлений, в частности, вымогательство, разбойных нападений, похищений людей, заказных убийств в других регионах Украины, а также за пределами нашей страны.

Напомним, ранее сообщалось, что недавно в Днепре полицейские задержали банду, члены которой причастны к смертельному ДТП 16 февраля и серии тяжких преступлений.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве правоохранители задержали криминального авторитета Евгения Анисимова, который занимался вымогательством денег и переработкой оружия. Он находился в международном розыске в течение шести лет.

СБУ блокировала деятельность международной группировки контрабандистов СБУ блокировала деятельность 33 незаконных онлайн-казино
Новости Украины ЛьвовСлужба безопасности УкраиныОрганизованная преступная группировкаЛьвовская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь