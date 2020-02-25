В Киеве открыли три дела из-за нападений на полицейских

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса

Полиция Киева открыла уголовные производства за совершение противоправных действий в отношении стражей порядка при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Как отмечается, сегодня ночью на территории парка на улице Петрицкого компания молодежи распивала алкогольные напитки и слушала громкую музыку. По прибытию полицейские сделали им замечание и призвали прекратить нарушать общественный порядок, на что один из парней стал нецензурно ругаться и толкать патрульного.

"Чтобы утихомирить дебошира, сотрудники полиции применили спецсредство слезоточивого действия, однако правонарушитель вел себя агрессивно и несколько раз ударил полицейского. Правоохранители применили к правонарушителю меры физического воздействия и задержали его. Им оказался ранее не судимый 24-летний местный житель", - добавили в полиции.

Другие два случая произошли в Оболонском и Шевченковском районах на улицах Маршала Рокоссовского и Бакинской. Во время отработки вызовов сотрудники полиции пытались успокоить мужчин, которые "бросились на правоохранителей с кулаками". Полицейские пресекли противоправные действия правонарушителей и задержали их.

По этим фактам начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам объявлено о подозрении. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в деле о беспорядках в Новых Санжарах Полтавской области полиция готовит подозрения 23 участникам столкновений.