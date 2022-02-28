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В Одессе задержали двух диверсантов. Собирали информацию об украинских военных

Автор: Сергей Пышкин

В Одессе пограничники задержали двух членов диверсионно-разведывательной группы России. Те собирали информацию о наших силах и сообщали ее неизвестным лицам в мессенджерах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

"Подозрительных лиц, которые осуществляли фото и видеофиксацию действий наших защитников, охранники границы обнаружили вблизи своих оборонительных сооружений в Одессе", - пишет прессслужба.

Во время проверки их вещей, в мобильных телефонах диверсантов была обнаружена информация о расположении наших военных и техники.

"Во время проверки личных вещей мужчины пограничники обнаружили в телефонах задержанных значительное количество информации о расположении наших сил и средств и переписку через мобильные приложения с неизвестными лицами, что свидетельствует о принадлежности их к диверсионно-разведывательных групп противника", - добавляет пресс-служба.

Диверсантов передали представителям СБУ.

Фото: в Одессе задержали двух диверсантов (facebook.com/DPSUkraine)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харьковской области продлили комендантский час.

О ситуации в Одессе прямо сейчас читайте в онлайн-транляции РБК-Украина.

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