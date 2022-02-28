ru ua
Пн, 28 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харьковской области продлили комендантский час

Новина українською →
Украина, Понедельник 28 февраля 2022 09:01
В Харьковской области продлили комендантский час Фото: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов (kharkivoda.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Комендантский час в Харьковской области 28 февраля начнется в 15.00 часов и завершится завтра в 6.00 утра. Это вызвано большим количеством диверсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Есть большое количество диверсионных групп. Поэтому комендантский час на Харьковщине сегодня начнется в 15.00 часов - завершится завтра в 6.00 утра. Отнеситесь с пониманием, это нужно для нашей общей безопасности", - сообщил он.

Как отметил Синєгубов, Вооруженные силы Украины ночью наносили атак врагу еще до того, как те успевали занять свои позиции.

"Российский враг деморализован! Тогда как наша армия получает новое вооружение", - отметил он.

По его словам, мобилизовался бизнес области, получаем много гуманитарной помощи, поэтому создается областной логистический гуманитарный центр.

О ситуации в Харькове прямо сейчас читайте в онлайн-транляции РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина