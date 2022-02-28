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В Одесі затримали двох диверсантів. Збирали інформацію про українських військових

Автор: Сергій Пишкін

В Одесі прикордонники затримали двох членів диверсійно-розвідувальної групи Росії. Ті збирали інформацію про наші сили й повідомляли її невідомим особам у месенджерах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

"Підозрілих осіб, які здійснювали фото та відеофіксацію дій наших захисників, охоронці кордону виявили поблизу своїх оборонних споруд в Одесі", - пише пресслужба.

Під час перевірки їх речей, у мобільних телефонах диверсантів була виявлена інформація про розташування наших військових та техніки.

"Під час перевірки особистих речей чоловіків прикордонники виявили в телефонах затриманих значну кількість інформації про розташування наших сил та засобів і листування через мобільні додатки з невідомими особами, що свідчить про належність їх до диверсійно-розвідувальних груп противника", - додає пресслужба.

Диверсантів передали представникам СБУ.

Фото: в Одесі затримали двох диверсантів (facebook.com/DPSUkraine)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Харківській області продовжили комендантську годину.

Про ситуацію в Одесі прямо зараз читайте в онлайн-транляції РБК-Україна.

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