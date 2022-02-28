В Одессе задержали двух диверсантов. Собирали информацию об украинских военных
В Одессе пограничники задержали двух членов диверсионно-разведывательной группы России. Те собирали информацию о наших силах и сообщали ее неизвестным лицам в мессенджерах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"Подозрительных лиц, которые осуществляли фото и видеофиксацию действий наших защитников, охранники границы обнаружили вблизи своих оборонительных сооружений в Одессе", - пишет прессслужба.
Во время проверки их вещей, в мобильных телефонах диверсантов была обнаружена информация о расположении наших военных и техники.
"Во время проверки личных вещей мужчины пограничники обнаружили в телефонах задержанных значительное количество информации о расположении наших сил и средств и переписку через мобильные приложения с неизвестными лицами, что свидетельствует о принадлежности их к диверсионно-разведывательных групп противника", - добавляет пресс-служба.
Диверсантов передали представителям СБУ.
Фото: в Одессе задержали двух диверсантов (facebook.com/DPSUkraine)
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