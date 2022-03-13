В Одессе задержали агента спецслужбы РФ: собирал информацию о защитных оборонных сооружениях
Служба безопасности Украины задержала в Одессе информатора РФ. В частности, предатель собирал информацию о защитных сооружениях, которые самооборона обустроила в области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В частности, в Одессе задержали агента, которого завербовала российская спецслужба во время визита во временно оккупированный Крым
Основной его задачей был сбор информации о защитных оборонительных сооружениях, которые силы самообороны обустроили в области.
К тому же предатель лично объехал окрестности Одессы и Черноморска, фиксировал размещение блокпостов, их точные координаты, количество лиц и военное снаряжение.
Кроме того, он собирал сведения о гражданах РФ, которые присоединились к добровольческим батальонам в Украине.
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