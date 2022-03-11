СБУ задержала агентов России и боевиков "ЛНР". Им инкриминируют госизмену

Служба безопасности Украины разоблачила в трех областях Украины российских агентов. Среди них были шпионы, наводчики, пропагандисты и боевики "ЛНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Так, в Луганской области в городе Северодонецк были задержаны 10 боевиков "ЛНР". Они были разбиты в боях накануне. Кроме того, в Северодонецке были разоблачены наводчики российской артиллерии, которые помогали врагу обстреливать город.

В Донецкой области задержали двух местных жителей, которые работали с российскими оккупантами. Они передавали врагу информацию о технике и передислокации ВСУ.

В Полтавской области СБУ задержала и расследует госизмену трех местных жителей. Они помогали российским пропагандистским СМИ проводить акции, призывая украинских военных переходить на сторону врага.

Задержанным злоумышленникам инкриминируют государственную измену. Следственные действия продолжают.