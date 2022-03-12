"Дали команду по всем стрелять": СБУ перехватила разговор оккупанта под Харьковом

В разговоре оккупант рассказал, что из "ЛНР" приехали 2 тысячи боевиков, которые хотели штурмовать Харьков. Однако после боев из них в живых осталось лишь 20-25 человек. После этого они получили от руководства разрешение стрелять по мирным жителям.

"Нас здесь мало, нас окружили. Теперь нам дали команду всех ху*рыть, всех подряд: гражданские, дети не дети... всех ху*рыть, всех. Вот только снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонариком в нашу сторону светили", - сказал оккупант.