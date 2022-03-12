"Дали команду по всем стрелять": СБУ перехватила разговор оккупанта под Харьковом
Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупанта под Харьковом. Он заявил, что им дали команду стрелять по гражданскому населению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В разговоре оккупант рассказал, что из "ЛНР" приехали 2 тысячи боевиков, которые хотели штурмовать Харьков. Однако после боев из них в живых осталось лишь 20-25 человек. После этого они получили от руководства разрешение стрелять по мирным жителям.
"Нас здесь мало, нас окружили. Теперь нам дали команду всех ху*рыть, всех подряд: гражданские, дети не дети... всех ху*рыть, всех. Вот только снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонариком в нашу сторону светили", - сказал оккупант.
Напомним, российский военный, попавший в плен, рассказал СБУ, что руководство армии РФ повторяет практику "расстрельных отрядов".
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