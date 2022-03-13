ru ua
Нд, 13 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Одесі затримали агента спецслужби РФ: збирав інформацію про захисні оборонні споруди

Новость на русском →
Одеса, Неділя 13 березня 2022 16:53
В Одесі затримали агента спецслужби РФ: збирав інформацію про захисні оборонні споруди Служба безпеки України (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України затримала в Одесі інформатора РФ. Зокрема, зрадник збирав інформацію про захисні споруди, які самооборона облаштувала в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зокрема, в Одесі затримали агента, якого завербувала російська спецслужба під час візиту до тимчасово окупованого Криму

Основним його завданням був збір інформації про захисні оборонні споруди, які сили самооборони облаштували в області.

До того ж зрадник особисто об'їхав околиці Одеси та Чорноморська, фіксував розміщення блокпостів, їх точні координати, кількість осіб та військове спорядження.

Окрім того, він збирав відомості про громадян РФ, які приєднались до добровольчих батальйонів в Україні.

Раніше ми повідомляли, що СБУ перехопила розмову окупанта під Харковом.

Також ми писали, що СБУ затримала агентів Росії та бойовиків "ЛНР". Їм інкримінують держзраду.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України
NEWS
Подоляк про вбивство журналіста зі США: скільки ще Вашингтон ігноруватиме війну
Подоляк про вбивство журналіста зі США: скільки ще Вашингтон ігноруватиме війну
DAILY
Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді