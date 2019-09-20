В Одессе снова возросло количество детей, которые отравились в школе

Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

В больницу обратились уже 53 ребенка

В Одессе по состоянию на утро 20 сентября после отравления в школе №11 за медицинской помощью обратились уже 53 ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в течение 15-19 сентября в городскую инфекционную больницу обратились 53 ученики одесской школы №11. Предварительный диагноз детей - пищевое отравление. Все дети употребляли пищу в школьной столовой.

Кроме того, по состоянию на утро 20 сентября, на стационарном лечении находятся 5 детей. Специалисты проводят комплект противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе возросло число пострадавших от отравления в школьной столовой. Местные СМИ писали, что количество детей, обратившихся за медицинской помощью, колеблется от 34 до 46 человек. У 13 пострадавших был диагностирован сальмонеллез.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области отравились более 40 человек, которые покупали шаурму в одном магазине. Среди пострадавших 10 детей. Во время проверки места продажи были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм.