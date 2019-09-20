В Одесі знову зросла кількість дітей, які отруїлися в школі

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До лікарні звернулися вже 53 дитини

У Одесі станом на ранок 20 вересня після отруєння в школі №11 за медичною допомогою звернулися вже 53 дитини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, впродовж 15-19 вересня до міської інфекційної лікарні звернулися 53 учні одеської школи №11. Попередній діагноз дітей - харчове отруєння. Всі діти вживали їжу в шкільній їдальні.

Крім того, станом на ранок 20 вересня, на стаціонарному лікуванні знаходиться 5 дітей. Спеціалісти проводять комплект протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі зросла кількість постраждалих від отруєння в шкільній їдальні. Місцеві ЗМІ писали, що кількість дітей, які звернулися за медичною допомогою, коливається від 34 до 46 осіб. У 13 постраждалих було діагностовано сальмонельоз.

Також РБК-Україна писало, що Одеській області отруїлися понад 40 осіб, які купували шаурму в одному магазині. Серед постраждалих 10 дітей. Під час перевірки місця продажу були виявлені численні порушення санітарних норм.