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В Одессе выросло количество детей, отравившихся в школе

Новости » Происшествия    19.09.2019 - 17:09
В Одессе выросло количество детей, отравившихся в школе
Иллюстративное фото (stan.kz)

Количество пострадавших детей выросло с 17 до 46 человек

В Одессе 46 учеников школы № 11 пострадали в результате вспышки острой кишечной инфекцией. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным местного издания "Трасса Е-95", в инфекционное отделение Одессы в период с 14 по 19 сентября были госпитализировали 34 ребенка. Школьникам установили предварительный диагноз: "острый гастроэнтероколит". Двое больных отказались от госпитализации.

При этом, местное издание "В городе" сообщает, что в инфекционную больницу обратились 46 детей, у 13 подтвердился диагноз сальмонеллез. По состоянию на 19 сентября на стационарном лечении остается шестеро детей, остальные – на амбулаторном.

Для установления причин и условий возникновения заболевания специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки и обследование пищеблока школы с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований.

Напомним, в период с 14 по 17 сентября в медицинское учреждение обратились 17 учеников одесской школы № 11. Родители школьников ппоросили полицию проверить учебное заведение.

Указанное событие полицейские квалифицировали по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одесской области отравились более 40 человек, которые покупали шаурму в одной и той же точке. Среди пострадавших 10 детей. Во время проверки точки продажи шаурмы были обнаружены многочисленные нарушения санитарных норм.

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