В Одессе возник пожар в жилом районе после ракетных ударов РФ

О последствиях обстрела Одессы шестью ракетами стратегической авиацией РФ рассказала начальница Силы обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Четыре из шести выпущенных российскими оккупантами ракет попали в жилой квартал. Пока данные о пострадавших выясняют.
"В результате попадания 4 ракет повреждено гражданское предприятие в жилом районе. После удара вспыхнул пожар, на месте работают спасатели. Информация о раненых уточняется", – говорится в сообщении.
Еще две ракеты авиация РФ запустили по местному аэродрому. Они попали в ранее разрушенную ими взлетно-посадочную полосу.
Обновление от 17:30. Оперативное командование "Юг" заявило о ликвидации возгорания на территории 900 кв. м. Спасатели в данный момент разбирают завалы.
К слову, Одесская область и областной центр уйдут на затяжной комендантский час 8-10 мая.
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