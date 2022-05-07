В Одессе возник пожар в жилом районе после ракетных ударов РФ

Четыре из шести выпущенных российскими оккупантами ракет попали в жилой квартал. Пока данные о пострадавших выясняют.

"В результате попадания 4 ракет повреждено гражданское предприятие в жилом районе. После удара вспыхнул пожар, на месте работают спасатели. Информация о раненых уточняется", – говорится в сообщении.

Еще две ракеты авиация РФ запустили по местному аэродрому. Они попали в ранее разрушенную ими взлетно-посадочную полосу.

Обновление от 17:30. Оперативное командование "Юг" заявило о ликвидации возгорания на территории 900 кв. м. Спасатели в данный момент разбирают завалы.