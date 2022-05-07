UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе возник пожар в жилом районе после ракетных ударов РФ

Фото: Центр Одессы во время войны (facebook.com/PRAGMATIKA)
Автор: Антон Федорцив

О последствиях обстрела Одессы шестью ракетами стратегической авиацией РФ рассказала начальница Силы обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Четыре из шести выпущенных российскими оккупантами ракет попали в жилой квартал. Пока данные о пострадавших выясняют.

"В результате попадания 4 ракет повреждено гражданское предприятие в жилом районе. После удара вспыхнул пожар, на месте работают спасатели. Информация о раненых уточняется", – говорится в сообщении.

Еще две ракеты авиация РФ запустили по местному аэродрому. Они попали в ранее разрушенную ими взлетно-посадочную полосу.

Обновление от 17:30. Оперативное командование "Юг" заявило о ликвидации возгорания на территории 900 кв. м. Спасатели в данный момент разбирают завалы.

К слову, Одесская область и областной центр уйдут на затяжной комендантский час 8-10 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВС РФВойна России против Украины