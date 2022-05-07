В Одессе раздаются взрывы: что известно

Сегодня, 7 мая в Одессе начали сообщать о взрывах во время воздушной тревоги. Жители утверждают, что видят ракеты над городом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Одеса".

Звуки взрывов

"В Одессе раздаются взрывы. Горожане видят ракеты", - информирует издание.

В то время местное издание пишет о работе ПВО в Одессе.

"В небе над Одессой по-прежнему шумно. Сообщают об очередных взрывах. Работают средства ПВО и истребительная авиация. Оставайтесь в укрытиях", - пишет "Думская".

Дым над городом

Также местные Telegram-каналы публикуют кадры из которых заметны клубки черного дыма над городом.

Официальной информации о взрывах в Одессе пока нет.

Напомним, сегодня русские войска нанесли четыре удара крылатыми ракетами по Одесской области. Разрушена инфраструктура, пострадавших нет.

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