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В Одесі виникла пожежа в житловому районі після ракетних ударів РФ

Фото: Середмістя Одеси в час війни (facebook.com/PRAGMATIKA)
Автор: Антон Федорців

Після обстрілу Одеси стратегічною авіацією РФ сталося займання цивільного підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Чотири з шести випущених російськими окупантами ракет влучили в житловий квартал. Наразі дані про постраждалих з'ясовують.

"Внаслідок влучання 4 ракет пошкоджено цивільне підприємство у житловому районі. Після удару спалахнула пожежа, на місці працюють рятувальники. Інформація про поранених уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Ще дві ракети авіація РФ запустили по місцевому летовищу. Вони влучили в раніше зруйновану ними злітно-посадкову смугу.

Оновлення від 17:30. Оперативне командування "Південь" заявило про ліквідацію займання на території 900 кв. м. Рятувальники наразі розбирають завали.

До слова, Одеська область і обласний центр підуть на затяжну комендантську годину 8-10 травня.

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ОдесаВС РФВійна Росії проти України