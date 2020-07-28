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В Одессе на водоканале обнаружили вспышку коронавируса

Одесса, Вторник 28 июля 2020 14:09
В Одессе на водоканале обнаружили вспышку коронавируса
Фото: предприятие "Инфоксводоканал" (facebook.com.infoxvodokanal)
Автор: Андрей Козловский

Ее обнаружили во время планового тестирования сотрудников

В Одессе на предприятии "Инфоксводоканал", которое занимается водоснабжением города, у шестерых сотрудников обнаружили коронавирусную инфекцию. Сейчас предприятие работает в штатном режиме, проводится дезинфекция.

Об этом сообщает "Думская".

Таким образом, среди всех зараженных COVID-19 подтвердили у двух инженеров, у одного сотрудника информационного центра и одного сотрудника службы водосбыта. Эту информацию также подтвердил пресс-секретарь "Инфоксводоканала" Сергей Чабан который отметил, что вспышку обнаружили во время планового тестирования сотрудников.

"Все они бессимптомные. Это сотрудники административного офиса. После подтверждения диагноза их отправили на самоизоляцию", - сказал Чабан.

Напомним, один из сотрудников Хозяйственного суда Одесской области заболел коронавирусом, после чего там устанавливают круг контактных лиц и проводятся тестирования.

Кроме того, сегодня в Винницкой областной больнице имени Николая Пирогова произошла вспышка коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в Украине фиксируют отдельные вспышки коронавируса: среди таких - университеты, общежития и церковные монастыри.

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