В Хозяйственном суде Одесской области обнаружили коронавирус

Фото: коронавирус (УНИАН)

На данный момент известно об одном заболевшем

Один из сотрудников Хозяйственного суда Одесской области заболел коронавирусом. Сейчас устанавливается круг контактных лиц и проводятся тестирования.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Администрация суда просит участников процесса принять к сведению соответствующую информацию и по возможности минимизировать посещение, направив соответствующие ходатайства по электронной почте.

В помещениях суда проведут полную дезинфекцию.

Отметим, по данным на 26 июля в Одесской области 2910 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. За последний сутки COVID-19 подтвердили у 58 человек.

Напомним, ранее мэр Славянска Вадим Лях заявил, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

На самоизоляцию 9 работников городского совета, которые контактировали с больным мэром.

Кроме того, глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив 23 июля получила положительные результаты теста на коронавирус.