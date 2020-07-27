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В Хозяйственном суде Одесской области обнаружили коронавирус

Украина, Одесса, Понедельник 27 июля 2020 01:07
В Хозяйственном суде Одесской области обнаружили коронавирус
Фото: коронавирус (УНИАН)
Автор: Артур Родивилов

На данный момент известно об одном заболевшем

Один из сотрудников Хозяйственного суда Одесской области заболел коронавирусом. Сейчас устанавливается круг контактных лиц и проводятся тестирования.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Администрация суда просит участников процесса принять к сведению соответствующую информацию и по возможности минимизировать посещение, направив соответствующие ходатайства по электронной почте.

В помещениях суда проведут полную дезинфекцию.

Отметим, по данным на 26 июля в Одесской области 2910 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. За последний сутки COVID-19 подтвердили у 58 человек.

Напомним, ранее мэр Славянска Вадим Лях заявил, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

На самоизоляцию 9 работников городского совета, которые контактировали с больным мэром.

Кроме того, глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив 23 июля получила положительные результаты теста на коронавирус.

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