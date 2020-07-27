В Хозяйственном суде Одесской области обнаружили коронавирус

На данный момент известно об одном заболевшем
Один из сотрудников Хозяйственного суда Одесской области заболел коронавирусом. Сейчас устанавливается круг контактных лиц и проводятся тестирования.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Администрация суда просит участников процесса принять к сведению соответствующую информацию и по возможности минимизировать посещение, направив соответствующие ходатайства по электронной почте.
В помещениях суда проведут полную дезинфекцию.
Отметим, по данным на 26 июля в Одесской области 2910 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. За последний сутки COVID-19 подтвердили у 58 человек.
Напомним, ранее мэр Славянска Вадим Лях заявил, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.
На самоизоляцию 9 работников городского совета, которые контактировали с больным мэром.
Кроме того, глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив 23 июля получила положительные результаты теста на коронавирус.