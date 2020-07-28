В Винницкой областной больнице вспышка коронавируса, более 20 инфицированных

Фото: Винницкая облбольница (vezha.ua)

Среди зараженных - 14 пациентов

В Винницкой областной больнице имени Николая Пирогова произошла вспышка коронавируса. Заразились уже 25 человек.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.

"Вспышка коронавируса в областной больнице имени Николая Пирогова. На 19 часов 27 июля на 294 образцов COVID-19 уже подтверждено 25 случаев, из которых 11 - медицинские работники. 14 - пациенты", - указано в сообщении.

Глава ОГА подчеркнул, что Винница остается эпицентром по количеству больных в области - 1363. В связи с этим с субботы, 25 июля, больных COVID-19 из областного центра снова начали возить в Калиновскую больницу. Маршрут меняют минимум на неделю.

"Предусмотренная 81 кровать для жителей Винницы - занята", - добавил Борзов.

Напомним, в Печерском районном суде Киева зафиксировали вспышку коронавируса, сейчас проводят тестирование на COVID-19 контактных лиц работников суда.

Как писало РБК-Украина, в Украине фиксируют отдельные вспышки коронавируса: среди таких - университеты, общежития и церковные монастыри.