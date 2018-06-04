В Одессе водитель разбил 7 припаркованных автомобилей

По данным патрульной полиции Одессы, виновник ДТП был трезв

В Одессе на поселке Котовского рано утром в понедельник, 7 июня, водитель въехал в семь припаркованных автомобилей. Об этом сообщает Dumskaya.net.

Сообщается, что предположительно водитель ехал на Toyota Camry. Инцидент произошел в 4 часа утра на пересечении улиц Сахарова и Марсельской.

В результате происшествия часть разбитых авто находится в непригодном для восстановления состоянии.

Как сообщили в патрульной полиции, на виновника ДТП составлен админпротокол по 124 статье КУоАП (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств). Правоохранители также добавили, что водитель был трезв. От госпитализации он отказался.

Фото: ДТП в Одессе (facebook.com/dumskaya.net)

Напомним, 2 июня в 19:15 в Одессе произошло ДТП на Тираспольском шоссе - автомобиль "Toyota" наехал на пешеходов. В результате аварии погиб ребенок 2015 года рождения. У другой потерпевшей, 20-летней девушки, в результате аварии врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, в коме она была госпитализирована в больницу. В понедельник, 4 июня, девушка умерла в больнице.