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В Одесі водій розбив 7 припаркованих автомобілів

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 17:13
Фото: ДТП в Одесі (facebook.com/dumskaya.net)
Фото: ДТП в Одесі (facebook.com/dumskaya.net)

За даними патрульної поліції Одеси, винуватець ДТП був тверезий

В Одесі на селищі Котовського рано вранці в понеділок, 7 червня, водій в'їхав в сім припаркованих автомобілів. Про це повідомляє Dumskaya.net.

Повідомляється, що ймовірно водій їхав на Toyota Camry. Інцидент стався о 4 годині ранку на перетині вулиць Сахарова і Марсельської.

В результаті події частина розбитих авто знаходиться в непридатному для відновлення стані.

Як повідомили в патрульній поліції, на винуватця ДТП складено адмінпротокол по статті 124 КУпАП (порушення Правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів). Правоохоронці також додали, що водій був тверезий. Від госпіталізації він відмовився.

 

Фото: ДТП в Одесі (facebook.com/dumskaya.net)

Нагадаємо, 2 червня в 19:15 в Одесі сталася ДТП на Тираспольському шосе - автомобіль "Toyota" наїхав на пішоходів. В результаті аварії загинула дитина 2015 року народження. У іншої потерпілої, 20-річної дівчини, в результаті аварії лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, в комі вона була госпіталізована в лікарню. У понеділок, 4 червня, дівчина померла в лікарні.

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Теги публікації: ДТП, Одеса, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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