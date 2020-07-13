В Одессе ужесточили карантин

В Одессе городские власти приняли решение ужесточить карантин. Такое решение было принято для борьбы с распространением COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Так, в городе запрещена работа ночных клубов и заведений общественного питания с 23:00 до 07:00.

Ограничение касается также учреждений культуры (кроме кинотеатров).

Также будет усилен контроль над соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и на побережье города.

Напомним, во Львовской области приняли решение ослабить карантин.

Кроме того, несмотря на снижение заболеваемости в Украине, семь регионов до сих пор не готовы к ослаблению карантина.